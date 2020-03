Coronavirus, Forza Italia: “Stop a schermaglie politiche, serve unità per combattere emergenza”

“La politica resti unita per fronteggiare l’emergenza coronavirus”.

Il coordinatore provinciale di Forza Italia, Sandro Marrini, lancia un appello rivolto ai vari schieramenti, affinchè abbassino i toni del dibattito politico incentrato sulla delicata situazione sanitaria attraversata dal nostro Paese.

“Stiamo sicuramente attraversando il periodo più difficile per l’Italia dal dopoguerra ad oggi – sottolinea Marrini – e solamente attraverso un’unità di intenti da parte delle forze politiche, dei nostri governanti, a tutti i livelli istituzionali, dei cittadini stessi possiamo sconfiggere il Coronavirus e rialzare la testa. Per il momento, è necessario mettere da parte frasi del tipo ‘Noi lo avevamo detto’ perché con i se e con i ma non si costruisce niente di concreto. La storia dell’Italia ci ha insegnato che il nostro popolo è stato in grado di ripartire dopo altre tremende crisi, ma solamente grazie ad una compattezza ed una generosità che le altre nazioni europee e mondiali possono solamente invidiarci”.

“Non è adesso, assolutamente, il momento di attaccare la sanità, di rimarcare i tagli subiti dal settore in Toscana e in provincia di Grosseto – continua il coordinatore provinciale di Forza Italia -. Ogni partito, di qualsiasi colore esso sia, ora è chiamato ad una lezione di civiltà. Lo deve fare per i nostri operatori sanitari, che ogni giorno combattono strenuamente una battaglia contro un virus così invisibile quanto duro a scomparire; lo deve fare per tutti quei pazienti, ma anche per i loro familiari, che quotidianamente stanno lottando nei reparti degli ospedali”.

“Adesso, lo ripetiamo con forza, è il tempo dell’unità – termina Marrini -. Forza Italia, da partito liberale e democratico qual è sempre stato, vuol fare da tramite affinchè, per una volta, i partiti remino determinati nella stessa direzione. Deve essere un atto di amore e disponibilità verso i nostri cittadini, deve essere uno stimolo in modo che ognuno, inteso come singola persona, possa dare il suo contributo per far rinascere il nostro Paese da questa drammatica situazione”.

Sandro Marrini, coordinatore provinciale di Forza Italia