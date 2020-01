Coronavirus, Biletta (FI): dalla Regione Piemonte rassicurazioni su misure adottate

“A seguito del nostro question time l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte ha offerto rassicurazioni circa le misure che si stanno adottando a livello regionale e nazionale per fronteggiare l’emergenza della pandemia coronavirus partita dalla Cina e che si sta diffondendo nel resto del mondo”. Ad annunciarlo il vicecapogruppo di Forza Italia Alessandra Biletta che ha presentato l’interrogazione urgente, il capogruppo azzurro Paolo Ruzzola e i consiglieri Franco Graglia e Carlo Riva Vercellotti.

L’assessore Icardi ha infatti fatto sapere che il 22 gennaio 2020 SEREMI, Servizio di riferimento regionale di epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive per l’Unità di Crisi del Ministero della Salute, ha inoltrato alle Direzioni Generali Sanitarie di ASO e ASL e ai Dipartimenti delle ASL una circolare che prevedeva la modalità di segnalazione al sistema di sorveglianza regionale, le misure di biosicurezza da adottare nelle strutture cliniche per i casi sospetti, le procedure e i materiali per la protezione individuale degli operatori sanitari e la disinfezione, i protocolli specifici per la diagnosi in laboratorio.

“L’assessore – concludono i consiglieri azzurri – ha assicurato che le indicazioni inviate dal ministero verranno aggiornate puntualmente in tutti i nostri presidi sanitari regionali. Icardi ha anche spiegato come gli aeroporti piemontesi non corrano rischi diretti visto che non sono scali internazionali”.