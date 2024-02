Cattaneo: “Gli agricoltori non sono nemici dell’ambiente, ne sono i primi custodi”

“Gli agricoltori fanno bene a chiedere a questo Governo maggiori sforzi per tutelare il loro comparto e sono convinto che questo Governo ascolterà le loro richieste. Siamo gli unici, ad esempio, sulla carne sintetica ad esserci schierati dalla loro parte senza se e senza ma. Nella nostra visione prevale il buonsenso: il benessere degli animali può e deve essere coniugato con gli allevamenti e con l’agricoltura e la crescita delle aziende. L’agricoltore non deve essere visto come nemico dell’ambiente, cosa che avviene con l’impostazione ideologica di certe sinistre, ma come primo custode dell’ambiente”. Lo ha dichiarato Alessandro Cattaneo, deputato e responsabile dei dipartimenti di Forza Italia, ospite a Piazza Pulita su La7.