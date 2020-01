Carlo Riva Vercellotti (FI): grande soddisfazione per la nomina di un vercellese nello staff del Commissario Ue all’Agricoltura

“Vorrei augurare buon lavoro al vercellese Roberto Berutti, dipendente fino a pochi giorni fa della Regione Piemonte e che da oggi entra a far parte del Gabinetto del Commissario Ue all’Agricoltura. Si tratta dell’unico italiano e quindi non posso che complimentarmi. Sono fiero che un mio conterraneo con cui ho condiviso un periodo proficuo nel mio passato amministrativo, acceda ad un incarico così prestigioso in una delle Commissioni più importanti e centrali dell’UE con deleghe decisive quali lo sviluppo rurale, Horizon Europe e i rapporti con la Banca europea per gli investimenti. Confido che la sua presenza possa permettere un rapporto diverso e più costruttivo per il nostro comparto agricolo e più in generale nelle relazioni con la Regione nella prossima programmazione comunitaria”. Ad affermarlo il presidente della I Commissione del Consiglio regionale del Piemonte, Carlo Riva Vercellotti.