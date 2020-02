Banche, Ruffino (FI): ok digitalizzare ma non sguarnire i territori

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia: “Ho ricevuto, come tutti i parlamentari piemontesi e le istituzioni locali e regionali, la lettera del sindaco di Condove, Suppo Jacopo, con l’allarme per la prossima chiusura dell’unico sportello bancario del suo Comune. Condove è un piccolo Comune, circa 4.600 abitanti, ma ritrovarsi dall’oggi al domani senza uno sportello bancario può creare problemi non piccoli, soprattutto alla parte anziana della popolazione.

Dall’altra parte stanno le ragioni della strategia industriale dei grandi gruppi bancari, e in Piemonte abbiamo il secondo più importante gruppo bancario in Europa. Sono fondate le ragioni della banca, almeno quanto lo sono quelle del sindaco di Condove. Una possibile via di compromesso può essere la creazione di un presidio bancario, completamente digitalizzato. Nel programma di digitalizzazione più volte annunciato da questo e dai precedenti governi, andrebbe ricompreso anche questo aspetto importante: come garantire la continuità dei servizi nei piccoli comuni attraverso la loro digitalizzazione”.