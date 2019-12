Autonomia Differenziata, Zangrillo e Rosso (FI): senza Forza Italia lo scorso mandato non sarebbe mai partito il dibattito in Aula

“Un applauso al nostro gruppo consiliare per l’insostituibile lavoro svolto in Aula-Commissione e nel Gruppo di Lavoro, al centrodestra e al nostro presidente della Regione Alberto Cirio. Per noi le promesse contano e infatti, a differenza della precedente Giunta Chiamparino – che solo tardivamente si è “innamorata” del federalismo grazie proprio alle nostre sollecitazioni -, abbiamo portato a casa velocemente la delibera che dà mandato al Presidente Cirio di trattare con il Governo l’autonomia differenziata. Un ringraziamento va però anche al nostro precedente Gruppo e in particolare al capogruppo Andrea Fluttero e ai consiglieri Luca Bona, Franco Graglia, Luca Rossi, Andrea Tronzano ai quali va il merito di aver inserito prepotentemente l’argomento nell’agenda del centrosinistra la scorsa legislatura, contribuendo anche in gran parte a costruire quella base di contenuti dai quali è partita la nuova Giunta e il nuovo Consiglio Regionale per dare una speranza di autonomia al Piemonte”. Ad affermarlo in una nota i deputati di Forza Italia Paolo Zangrillo e Roberto Rosso, rispettivamente coordinatore e vicecoordinatore regionale degli azzurri in Piemonte.