Ambiente, Vercellotti (FI): approvato nostro ordine del giorno sul Green New Deal

“Nella seduta odierna il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità il nostro ordine del giorno sul Green New Deal. Era fondamentale mettere in luce il tema della grave crisi climatica, ambientale e finanche sanitaria che sta vivendo il nostro Piemonte. I 90mila decessi in Italia causati dall’inquinamento atmosferico devono interpellare le nostre coscienze e spingerci ad adottare da subito misure concrete e sistemiche per arginare questa emergenza. Il nostro ordine del giorno chiede che finalmente venga riconosciuta la specificità del Bacino Padano in modo da ottenere finalmente un numero adeguato di risorse, parametrato ai maggiori costi che devono sostenere gli Enti locali per raggiungere gli obiettivi posti dalla Commissione Europea. Ora spetterà al presidente Cirio rendere il Piemonte capofila di una iniziativa comune con le altre regioni del Nord Italia per costruire un adeguato pacchetto di misure da presentare al Governo e all’UE per essere finanziato con i fondi del New Green Deal. Allo stesso tempo ho votato con convinzione, insieme ai colleghi del Gruppo, l’ordine del giorno di FDI. In particolare trovo centrale il tema dei dazi: da vercellese vivo in prima persona l’apprensione dei risicoltori che vedono la concorrenza sleale di Paesi dell’Estremo Oriente. Là non esiste solo il dumping sociale, non viene solo utilizzata in modo vergognoso la manodopera dei minorenni ma viene applicato anche il dumping ambientale, usando in modo indiscriminato fitofarmaci che da noi non sono consentiti. Ecco allora che era fondamentale porre questo tema in Consiglio regionale, perché è giusto che noi europei diamo l’esempio ma lo sforzo di migliorare l’ambiente in cui viviamo deve coinvolgere tutti e responsabilizzare specialmente i Paesi che fino ad ora se ne sono fregati. Oggi, con questi due ordini che si vanno ad aggiungere al mio approvato in ottobre e che prevedeva, tra le varie iniziative, la riqualificazione energetica degli immobili regionali, abbiamo posto l’attenzione verso un Piemonte più Green. Da domani il mio impegno sarà quello che a questi atti seguano i fatti”. Ad affermarlo in una nota il consigliere regionale di Forza Italia Carlo Riva Vercellotti.