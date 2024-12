25 novembre non solo una data e un simbolo

Il 25 novembre è la Giornata Internazionale contro la violenza della donna, ma ogni giorno, ogni singolo istante deve vederci protagonisti della costruzione della cultura antiviolenza di ogni tipo. Anche le parole possono essere violente e fare male, abbassare i toni ed essere più attenti alle sfumature può fare la differenza. Con l’aiuto di tutti possiamo andare in questa direzione. Non facciamo finta di nulla, apriamo gli occhi e abbracciamo questa missione di avere sempre meno violenza intorno a tutti noi. Per questo motivo ho partecipato a diverse iniziative sia si carattere informativo che sportivo per sensibilizzare sul tema. La cultura del rispetto e della condivisione deve essere insita in tutti noi.