Zanettin: “Bene l’impegno del governo nel cercare una soluzione al problema legato ai tempi lunghi di rilascio dei passaporti”

“E’ lodevole l’impegno del governo nel cercare una soluzione definitiva al problema legato ai tempi troppo lunghi di rilascio dei passaporti. Un problema diventato in questi ultimi anni ancora più serio proprio per l’aumento di richieste dovute alla fine delle restrizioni Covid e alla Brexit”. Lo ha dichiarato in Aula il senatore di Forza Italia, Pierantonio Zanettin, nel corso del question time con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sicuramente il sistema delle prenotazioni online non funziona e costringe gli utenti a collegarsi al portale sin dalle prime ore della mattina con enormi difficoltà per fissare un appuntamento per il rilascio del documento. Questa situazione, oltre che provocare giustamente insofferenza e rabbia nei cittadini, produce anche gravi danni economici, soprattutto nel settore turistico, pari a circa 300 milioni di euro. Il sistema Polis è sicuramente un grande passo avanti e la sperimentazione che è partita in alcune città, come Vicenza, con una nuova opzione legata al rilascio del passaporto per viaggi programmati entro 30 giorni, è molto utile e innovativa e consentirà di risolvere i problemi più immediati. Bisogna inoltre riconoscere che il personale delle questure è straordinario nell’adempiere alle questioni più urgenti consentendo dunque di tamponare almeno i casi eclatanti. Il nostro obiettivo è però quello di mettere a norma quanto prima il sistema e consentire ai cittadini di ottenere il passaporto in tempi ragionevoli, senza adempimenti burocratici eccessivi” ha concluso Zanettin.