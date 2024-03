Toscana, Tenerini: “Il Governo ha dimostrato grande attenzione con la firma dell’accordo per lo sviluppo”

“L’Accordo per lo sviluppo e la coesione firmato dalla premier Giorgia Meloni e dal Presidente Eugenio Giani dimostra la grande attenzione del Governo nei confronti della Toscana. Vengono stanziati 683 milioni di euro che potranno essere impiegati per il rilancio della nostra regione a partire da interventi per infrastrutture, riqualificazione urbana, trasporto pubblico locale e messa in sicurezza. Altri 381 milioni di euro sono già resi disponibili da altre fonti, con un investimento totale di oltre 1 miliardi di euro a favore della Toscana. A questi si aggiungono i 66 milioni a favore delle famiglie colpite dall’alluvione, che saranno inserti nel dl Pnrr, con altri 67 milioni dal Fondo di solidarietà per i quali sono state avviate le interlocuzioni. Manteniamo i nostri impegni per il territorio. Spiace per le solite polemiche dell’opposizione, che trova sempre il pretesto per inveire, ma il Governo risponde con i fatti alle istanze dei cittadini”. Lo dichiara la deputata eletta in Toscana Chiara Tenerini, Responsabile nazionale Lavoro di Forza Italia.