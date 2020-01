TAV, Ruffino (FI): M5s con un piede in due scarpe

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia: “Il rifiuto del Consiglio comunale di far rientrare Torino nell’Osservatorio sulla Tav, da cui il Comune era uscito nel dicembre 2016, segnala soltanto la perdurante confusione politica in cui versa il M5s e le cui conseguenze saranno pagate dai torinesi. Sul piano nazionale, il governo non ha mai boicottato l’Osservatorio, un luogo in cui tutti i Comuni coinvolti nell’opera possono far sentire la loro voce e tutelare gli interessi dei loro abitanti. Invece, il M5s e la sindaca Appendino hanno scelto di “salvarsi l’anima” ben sapendo che la Tav va avanti e l’opera sarà completata per impulso dei governi italiano e francese. Con il “no” all’Osservatorio il M5s torinese punta a conservare l’illibatezza ideologica e, nello stesso tempo, prende in giro i torinesi. Insomma, un piede in due scarpe: si dice no all’Osservatorio, si penalizzano i torinesi, e la Tav procede. Ancora un anno e la città potrà uscire dall’incubo in cui si è infilata nel 2016″.