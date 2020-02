Stella David su porta, Ruffino (FI): non è solo un episodio, è molto di più

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia: “La stella di David sulla porta di Marcello Segre non è solo un episodio deplorevole di antisemitismo. Essa ci racconta qualcosa di più: è un altro capitolo di quel “libro nero” in cui si scrivono pagine di odio verso la cultura e il mondo ebraico. La scelta di usare il termine tedesco di Jude in luogo dell’italiano ebreo evoca lo spettro di quell’ideologia di morte quale è stato il nazismo e il suo compimento nella Shoah.

Gli autori di tanta vergogna non sono da liquidare come stupidi. Non sono ragazzacci, no. Sono persone pericolose e violente che si richiamano a un’ideologia di morte e di odio verso gli ebrei, sicuramente legati all’estremismo che può essere di destra o di sinistra indifferentemente.

A Marcello Segre va la solidarietà di tutti i torinesi amanti della democrazia, della libertà e quindi credenti e difensori della dignità della persona. La bestia dell’antisemitismo è più che mai viva e il clima di odio per ogni diversità è il terreno ideale in cui essa prospera”.