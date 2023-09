Sicurezza: Mazzetti, chiesto il ripristino di “Strade Sicure” anche a Firenze

“Dopo il sopralluogo di ieri al Parco delle Cascine, insieme al coordinamento regionale di Forza Italia, che ha evidenziato una situazione disastrosa, ho immediatamente scritto al Prefetto di Firenze per richiedere il ripristino dell’operazione “Strade Sicure” anche a Firenze, così da impiegare i Militari in punti sensibili come il parco, parco storico e più grande polmone verde della città, oggi parco della delinquenza. Insomma, come abbiamo constatato e come si legge nella cronaca quotidiana, Firenze non è la città più sicura d’Italia come sostenne il sindaco Nardella che scopre l’importanza della sicurezza solo quando deve fare propaganda per tenersi a galla. La presenza dei Militari e – questo Nardella può farlo concretamente – un presidio fisso dei vigili nel Parco possono portare a un miglioramento della sicurezza. Per questo, auspico che il Prefetto si attivi quanto prima in tal senso, sull’esempio di tanti altri comuni italiani. Al tempo stesso, l’amministrazione PD, ora così attenta alla sicurezza, dovrà lavorare per una rigenerazione urbana, economica e sociale dell’intera zona, per renderla vivibile per i fiorentini e i turisti, anche coinvolgendo – non dovrebbe essere tabù – i privati”. Lo afferma in una nota Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.