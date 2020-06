Scuola, Varaldo (FI): “Non dimenticare priorità docenti di sostegno”

“Negli ultimi 20 anni il numero degli alunni con disabilità è raddoppiato, ma non si è mai intervenuti sufficientemente sulla carenza del corpo docente per il sostegno. Qualche giorno fa il Governo ha accolto un ordine del giorno a firma dell’On. Versace per la copertura, entro settembre, di tutti i posti vacanti degli insegnanti di sostegno. Auspichiamo che non sia uno dei tanti impegni che il Governo si assume e poi non concretizza” Lo afferma in una nota Tommaso Varaldo, Coordinatore del movimento giovanile di FI a Torino. “Non possiamo accettare che la scuola riparta trascurando ancora una volta i diritti degli alunni disabili, già vittime di un Governo che ha negato gli assistenti educativi durante la quarantena. Grazie all’On. Versace che porta quotidianamente in Parlamento la voce dei più vulnerabili”, conclude Varaldo

