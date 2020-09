SCUOLA, MALLEGNI (FI): “BUON INIZIO ANNO A RAGAZZI E FAMIGLIE, SPIACE REGNI SOVRANO IL CAOS. IN TOSCANA GIUNTA SILENTE, TRASPORTI FUORI TEMPO E MANCANO AULE E DOCENTI”

“Ai ragazzi che oggi dopo sei mesi tornano in classe e alle loro famiglie rivolgo un augurio di buon anno e un in bocca al lupo. Altrettanto ai docenti e all’intero personale scolastico. Spiace che questa riapertura avvenga in un contesto in cui ancora regna sovrano un caos a cui stamani assistiamo con sconcerto. Con il capogruppo regionale di Forza Italia Maurizio Marchetti avevamo formalizzato richiesta alla Regione di istituire un tavolo tecnico dedicato, ma da parte della giunta Pd non è arrivato il minimo riscontro. Questo è uno sgarbo non a noi ma ai toscani grandi e piccoli che stamani hanno iniziato la giornata con più bus, sì, ma in orari non funzionali rispetto alle campanelle. E verso un universo scolastico che solo nelle province di Lucca e Massa Carrara si presenta all’appuntamento con oltre 77 docenti che mancano e un contingente covid ridotto del 15%. I nostri figli devono però poter andare a scuola, vediamo come andrà questo primo giorno. Noi siamo qui per sostenerli in ogni modo”: lo afferma il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, commissario regionale di Forza Italia in Toscana, in un videomessaggio di augurio per il nuovo anno scolastico pubblicato sui suoi canali social.

Mi piace: Mi piace Caricamento...