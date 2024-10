Scritte No Tav, Ruzzola (FI): perseguire severamente i delinquenti che si nascondono dietro al Movimento e minacciano i cittadini onesti della Val di Susa

«È necessario rispondere e perseguire severamente tutti quei delinquenti che da anni si nascondono dietro al Movimento No Tav per minacciare i cittadini onesti della Val di Susa che hanno la sola colpa di fare il proprio lavoro». Ad affermarlo il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola a seguito del vile attacco subito da un imprenditore locale.

«Scrivere minacce e frasi ingiuriose sui mezzi di una ditta fornitrice dei cantieri della Torino-Lione è una forma di violenza e di politica del terrore intollerabile per un paese civile. Da anni assistiamo in Valle a fatti come questi che fanno fuggire le imprese, atti messi in campo da chi a parole si erge a difensore degli interessi dei valligiani. Una situazione sconcertante e inaccettabile che fa il paio con chi nel Movimento non isola i violenti. Non si lamentino poi i No Tav se le aziende locali non vengono coinvolte o non si candidano per diventare fornitrice della Torino-Lione: così si perde l’occasione di far sviluppare il nostro tessuto socioeconomico» conclude l’azzurro.