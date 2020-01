Sardine, Varaldo (FI Giovani): sardine per il dopo Appendino? Torino ha bisogno di competenza, visione e serietà

“Ieri le sardine si sono riunite a Torino. Leggo che stanno valutando se candidarsi alle amministrative nel 2021. Ma quale visione hanno per la nostra Torino? Sanno cosa significa fare gli amministratori locali? Conoscono i problemi della nostra città? Proposte per risolverli? Zero assoluto! Dov’erano in questi anni? Nei mercati, nelle piazze, nelle associazioni? Erano con i cittadini per portare avanti giuste battaglie, o presenti durante i momenti belli per la nostra città? Mai viste, le sardine. Noi ci siamo sempre stati e sappiamo di cosa ha bisogno Torino per essere rilanciata. Care sardine un’amministrazione seria non si improvvisa con un gruppo su Facebook dove i fondatori pretendono di insegnare agli altri come si fa politica. Lasciate fare, è meglio per tutti”