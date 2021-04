Ruzzola (FI): intimidazioni al sindaco di Oulx sono intollerabili

“Le scritte intimidatorie comparse sulla facciata del Comune di Oulx sono intollerabili e danno la misura del clima che vivono le istituzioni libere e con la schiena diritta. Spiace constatare che un Sindaco e una amministrazione debbano vivere violenze di questo tipo solo perché provano a far rispettare le leggi. Al Sindaco, all’amministrazione e alle forze dell’ordine che da anni subiscono in Valle violenti attacchi la nostra incondizionata solidarietà”. Ad affermarlo in una nota il capogruppo di Forza Italia in Regione Piemonte Paolo Ruzzola.

