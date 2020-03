Russo – Pella (FI): “Risorse e dignità anche per gli agenti delle polizie locali”

“Le forze dell’ordine sono davvero in trincea in questa emergenza coronavirus. Dalle rivolte nei penitenziari alle attività di controllo di esercizi commerciali fino a posti di blocco e controlli random, rappresentano un presidio di certezza in un momento così difficile per il nostro Paese. Bene ha fatto il Ministero dell’Interno a garantire al personale delle Forze di polizia le indennità di ordine pubblico e il compenso per lavoro straordinario.

Si tratta di un riconoscimento dovuto che testimonia attenzione e rispetto. Allo stesso modo il MEF garantisca ai Comuni le risorse necessarie per gli Agenti della polizia locale che sono al fronte, esposti, privi di tutele, e pur sempre pronti a rispondere alle mille esigenze di tutela dei cittadini sul territorio. Non si capirebbero disparità e soprattutto non gioverebbero, nei prossimi difficili mesi, a quel percorso di condivisione che vede proprio i vigili urbani come prima interfaccia del cittadino. Non si tratta di danaro, ma di quel principio di dignità e di valorizzazione della professionalità per migliaia di uomini e donne che ogni giorno e notte sono i primi ad accorrere nelle emergenze, e così anche stavolta per combattere il coronavirus”.