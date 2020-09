REGIONALI TOSCANA, MALLEGNI (FI): “PD E M5S NEMICI GIURATI DI ECONOMIA E TURISMO”

“Sono convinto che voi operatori del turismo, delle categorie economiche e del commercio state facendo campagna elettorale per noi di Forza Italia e centrodestra, altrimenti siete autolesionisti. Noi, e mi ci metto anche io avendo due alberghi e uno stabilimento balneare, abbiamo alcuni nemici giurati. Innanzitutto Pd e M5S che ci vogliono far chiudere gli stabilimenti togliendoci le concessioni e mandandoci all’asta. Con il collega Gasparri in Senato abbiamo fatto le capriole per introdurre nel Decreto Rilancio l’ottenimento del decreto attuativo per la proroga a 15 anni. Non ci è riuscito sui campeggi, perché se ne fregano alla grande così come per le strutture ricettive con una legge regionale che ci strangola. Per cui: se non fate campagna elettorale per noi siete dei matti. Matti veri”.

Lo ha detto il commissario regionale di Forza Italia in Toscana senatore Massimo Mallegni stamani a Cecina (LI) per incontrare gli operatori del turismo e del commercio con le categorie economiche insieme a Chiara Tenerini, candidata capolista di Forza Italia in quel collegio alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.