Regionali, Mallegni (FI): “Solo con Forza Italia a due cifre il centrodestra vince la Toscana al primo turno. Lo dicono i sondaggi, e noi ci mettiamo la faccia”

“I sondaggi odierni evidenziano che solo se Forza Italia fa un risultato a doppia cifra, in Toscana il centrodestra vince le regionali al primo turno. Dobbiamo recuperare tutte le persone che non sono andate a votare anche per colpa nostra, raggiungerli a uno a uno e dire loro che noi ci siamo. Io ci metto la faccia. Il Presidente Silvio Berlusconi malgrado la convalescenza dal covid-19 ci mette la faccia. Lo facciamo per i toscani e per dare un futuro a questo territorio. Che sappiamo governare e far crescere le comunità lo abbiamo dimostrato. Di Forza Italia veramente ci si può fidare”.

Lo afferma il senatore Massimo Mallegni, Commissario regionale di Forza Italia in Toscana, annunciando il suo tour elettorale di presentazione delle liste e incontri con gli operatori economici tra Arezzo, Prato, Lido di Camaiore in un videomessaggio affidato al suo profilo Instagram.