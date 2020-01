Prescrizione, Ruffino (FI): Pd senza alibi, o il Governo o il Diritto

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata di Forza Italia: “Tanto tuonò che piovve: è così che rischia di finire la sciarada fra PD e Cinquestelle sulla prescrizione. Fin dove pensa di spingersi il PD in nome della stabilità del governo? Si è fatto strame dello stato di diritto, senza per questo rendere trasparente il dovere Stato riguardo al giusto processo. La cancellazione della prescrizione è un’aberrazione costituzionale e giuridica per giudizio unanime di giuristi e costituzionalisti di qualsiasi orientamento.

Il PD e Renzi non hanno più alibi di fronte alla tracotanza del M5s. Non possono invocare la stabilità del governo come bene primario quando si nega a ogni cittadino il bene primario della sua libertà e del suo diritto a non restare sotto processo a vita. Pd e Renzi rivendicano, come Stalin, l’interesse superiore dello Stato contro il diritto delle persone. Pensano davvero che gli italiani siano disposti a sacrificare il diritto a un giusto processo in nome di un interesse superiore che lo nega? Il PD e Renzi hanno una sola strada: votare la proposta di Forza Italia o proporre un emendamento al Milleproroghe per rimovere quell’obbrobrio giuridico che è la cancellazione della prescrizione”.