Porchietto (FI): Universiade opportunità per Torino, lavoriamoci tutti insieme

“Ho partecipato oggi pomeriggio alla presentazione della candidatura di Torino all’Universiade 2025 perché sono convinta che una grande iniziativa internazionale che coinvolge il mondo universitario e migliaia di giovani sia un’opportunità che Torino non deve farsi sfuggire. Dopo il grande esempio di organizzazione e qualità offerto da Napoli nel 2019, l’Italia può giocarsi la possibilità di ospitare un’altra edizione qui da noi a Torino nel 2025. Dalla città universitaria all’immagine di Torino nel mondo sono moltissimi i vantaggi che potremmo avere. Lavoriamoci tutti insieme, istituzioni politiche e università. La Regione sta già facendo un grande lavoro, credo sia importante occuparcene anche come Parlamentari eletti in Piemonte. Ho dato la mia piena disponibilità per supportare il Comitato promotore con tutto quanto sarà possibile fare.” Così l’On. Claudia Porchietto, Vicepresidente dei Deputati di Forza Italia a margine della presentazione oggi in Regione Piemonte della candidatura di Torino per le Universiadi 2025

