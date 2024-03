Periferie: da Unicef e Save the Children spunti e idee per fare rete contro le fragilità

“La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie prosegue il suo percorso di approfondimento attraverso il ciclo di audizione dei Ministri, dei tecnici e dei rappresentanti del Terzo Settore. Davvero interessante ieri il confronto con “Unicef” Italia e “Save the Children” che hanno hanno presentato una serie di dati aggiornati, di proposte concrete e presentato una serie di progetti in corso, in particolare nelle periferie del nostro Paese, definite “aree deprivate di opportunità”. Unicef sta per presentare un documento organico con una serie di proposte, in particolare incentrate sui minori, in tema di educazione di qualità , benessere psico-sociale, non discriminazione e sostenibilità, elaborate anche in base a un percorso di ascolto dei giovanissimi residenti nelle periferie. Save the Children, apprezzando la presenza della Commissione sul territorio al fianco delle comunità locali, ha rivolto un invito a visitare i progetti “Un quartiere per crescere” in corso nelle aree periferiche di Roma, Palermo, Napoli,Prato e Torino. È stato poi presentato il rapporto “Fare Spazio alla crescita”, con indicatori e riferimenti aggiornati, assai utile per il lavoro di approfondimento che la Commissione sta portando avanti. Anche alla luce delle recenti attività della Commissione Periferie, si è sottolineata l’importanza , soprattutto per le periferie, di una efficace e sostenibile utilizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità e restituiti alle comunità locali per finalità sociali: questi beni, laddove diventano centro di promozione sociale e presidio territoriale, rappresentano un segnale fortissimo di rivincita dello Stato. Con Unicef Italia e Save the Children proseguiremo percorso comune e rafforzeremo la collaborazione” ha dichiarato Alessandro Battilocchio(FI), Presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle periferie, a commento dell’audizione di ieri dei rappresentanti di Unicef Italia e Save the Children.