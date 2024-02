Pensioni – Maurizio Casasco: “Forza Italia da sempre in prima linea per aumento minimo”

“Da sempre Forza Italia si batte in prima linea per aumentare le pensioni minime. Il presidente Berlusconi è stato il primo e l’unico ad aumentarle, portandole a 500 euro. Con l’ultima legge di bilancio siamo arrivati a 620 euro, ma l’obiettivo, come sempre sostiene anche il nostro Segretario Nazionale Antonio Tajani, è portarle a 1000 euro entro la fine della legislatura. Purtroppo quello delle pensioni basse è un problema serio, che ci portiamo dietro da 40 anni a 50 anni, e che non potrà essere risolto facilmente, a causa dell’enorme debito pubblico che abbiamo. Abbiamo però il dovere di affrontarlo e risolverlo per ridare a tutti i pensionati e agli anziani non solo dignità economica, ma anche morale”.

Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economico del partito azzurro, intervenendo a Tagadà.