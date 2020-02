PELLA (FI): Semaforo verde per tempi di progettazione dei Comuni e contratti di assunzione servizi sociali

“Approvati in Commissione due emendamenti importanti a mia prima firma nel Decreto Milleproroghe: più tempo per i Comuni per presentare richiesta di contributi, previsti dall’ultima legge di Bilancio, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative a interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, e per investimenti di messa in sicurezza delle strade. Con la Legge di Bilancio in vigore dal 1 gennaio 2020, il termine del 15 dello stesso mese avrebbe comportato notevoli difficoltà per gli Enti che avrebbero così perso un’opportunità significativa di cantierare delle opere. In secondo luogo, l’introduzione di una norma che consente una proroga di ulteriori 12 mesi per i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale dei servizi sociali, finanziati con le risorse della Legge di Bilancio 2018 e del PON Inclusione: si tratta di un segno di attenzione molto importante in considerazione della necessità di garantire continuità e solidità a un servizio essenziale del Comune che si rivolge alle fasce più fragili della nostra cittadinanza”. Ad affermarlo Roberto Pella, vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Piemonte e responsabile del Dipartimento Enti Locali – nord Italia per gli azzurri.