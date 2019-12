Pella (FI): manovra zero dibattito e zero crescita

Il totale azzeramento del dibattito e del confronto sulla Legge di Bilancio nelle sedi parlamentari é inaccettabile e irridente nei confronti del nostro ruolo, e fa peraltro leva sul senso di responsabilità per cui nessuno di noi vorrebbe mandare in esercizio provvisorio lo Stato. Negli ultimi due anni si é creata una situazione tale da non trovare precedenti nello storico del dibattito dell’Aula.

L’azzeramento della crescita del Paese c’era già stato, invece, e questa manovra finanziaria non promette nulla di diverso per uscire dalla stagnazione e avviare una stagione di politiche efficaci a invertire la rotta. Quel che é certo é che il debito non diminuirà sensibilmente e che la prospettiva di sterilizzazione delle clausole IVA per i prossimi anni é pesante e certificata dalla Relazione tecnica, gravando sulle spalle delle generazioni future.