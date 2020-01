Pella (FI): fondo di 100milioni per la montagna sia subito concreto e operativo

L’annuncio da parte del Ministro Boccia di voler costituire un Fondo unico per la montagna di 100 milioni é un significativo passo in avanti che monitoreremo perché sia posto in essere e finanziato concretamente quanto prima, per dare risposta a istanze che i territori esprimono ormai da trent’anni. L’impegno del Gruppo di Forza Italia da sempre é di un sostegno concreto e fattivo in tutti i provvedimenti utili, in particolare attraverso l’azione di coloro che, come me, fanno i Sindaci nei piccoli comuni o nei territori montani, fino a giungere all’approvazione unanime della Mozione sulle aree montane e interne del Paese di questa settimana.

Il 34% della popolazione italiana vive oggi nei principali agglomerati urbani, delineando un trend che stima si arriverà al 50-60% entro il 2050: é evidente che la sostenibilità e la vivibilità delle nostre città, e del Paese nel complesso, saranno fortemente correlate con la capacità di dialogo che riusciremo a instaurare tra centri urbani e aree interne, affinché si evitino assembramenti nelle periferie, aumento delle disuguaglianze e delle esclusioni sociali, povertà, tutti fattori che andrebbero ad aggravare ulteriormente un quadro attuale già compromesso.

Un nuova lunga battaglia ci attende ora da lunedì, in sede di Commissione Bilancio per la discussione del Decreto Milleproroghe: insieme ai Colleghi discuteremo gli emendamenti presentati da Forza Italia, molti dei quali a mia prima firma, per difendere l’interesse dei territori contro lo spopolamento, la carenza di personale – specie di polizia locale, i ritardi della ricostruzione per i Comuni terremotati, il digital divide.