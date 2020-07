On. Roberto PELLA (FI): “Credito d’imposta su sponsorizzazioni sport: rassicurazioni dal Ministro Spadafora”

Sono lieto di apprendere dal Ministro per lo Sport On. Vincenzo Spadafora oggi, durante il question time in Aula, che ci sarà il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive all’interno del prossimo provvedimento con lo scostamento di bilancio di luglio. Un emendamento anche da me fortemente sostenuto, ma di cui non é apparsa traccia durante le tre settimane di discussione del dl rilancio in Commissione Bilancio. Le aziende e tutti coloro che decidono di continuare a investire sul territorio per lo sviluppo dello sport, nonostante le gravi perdite economiche derivanti dal periodo di lockdown, vanno incoraggiate, sostenute, agevolate. L’iscrizione ai campionati é ora, così come la pianificazione di tutte le attività per il prossimo anno sportivo, per cui sarà fondamentale vigilare che ciò avvenga presto e concretamente. Le associazioni e le società sportive sono l’ossatura del mondo dello sport di base, punto di riferimento anche valoriale specie per le generazioni più giovani nelle comunità, e le risorse per adeguamenti normativi e avvio delle attività devono essere assicurate.

Ringrazio il Ministro per aver accolto nel Decreto Rilancio due mie proposte in favore di enti territoriali e associazioni sul tema dell’impiantistica e del sistema regolatorio delle convenzioni e delle concessioni; la prossima battaglia é, tuttavia, ora alle porte e mi troverà impegnato senza sosta per far valere la ragionevolezza del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, anche da Sindaco di un territorio come il biellese, a forte trazione imprenditoriale, ove rischiamo pesanti conseguenze da questa situazione per tutte le discipline sportive.

