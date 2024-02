Occhiuto nominato nella Commissione Istruzione al Senato per l’esame del disegno di legge sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia”

“La nomina nel comitato ristretto della Commissione Istruzione al Senato per l’esame del disegno di legge sull’accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia mi onora e mi gratifica. E’ un incarico che svolgerò con impegno e grande senso di responsabilità, con la consapevolezza dell’importanza di un provvedimento che riguarda tantissimi giovani che sognano di diventare medici. Quello universitario è un ambito che mi sta particolarmente a cuore, perché, formando professionisti preparati, offre ai nostri ragazzi una vera e concreta speranza per il futuro. Il governo, con il ministro Bernini, e la maggioranza stanno investendo risorse sostanziose nell’università. Per l’ateneo della Calabria, in particolare, con la manovra sono stati stanziati ben 3,5 milioni in tre anni per lo sviluppo di personale esperto in medicina digitale per soluzioni diagnostiche e terapeutiche di avanguardia che siano in grado di elevare il livello di prestazioni del Sistema Sanitario Regionale. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare e sostenere le nostre università che creano professionalità che il mondo ci invidia”. Lo dichiara il senatore Mario Occhiuto, capogruppo di Forza Italia in Commissione Istruzione.