Nuove nomine: Bonsangue assume l’incarico di Vice Coordinatore Regionale con delega sugli Enti Locali

PISA – Un passo avanti nel processo di rinnovamento di Forza Italia si è concretizzato con l’annuncio delle nuove cariche a livello locale. Sono state ufficializzate le nuove designazioni: Raffaella Bonsangue, ex vicesindaco e consigliere comunale, assume il ruolo di Vice coordinatore Regionale con specifica delega agli enti locali, all’interno del partito fondato da Silvio Berlusconi. Contestualmente, Lorenzo Paladini è stato nominato Commissario Provinciale di Forza Italia, succedendo a Bonsangue.

Bonsangue ha espresso l’importanza del rinnovamento del partito in corso a livello locale e nazionale, in seguito alla scomparsa del suo fondatore Silvio Berlusconi. Ha sottolineato l’impegno a mantenere la coerenza come punto di forza, auspicando un cambiamento sistematico che conduca il partito alla vittoria nelle prossime elezioni amministrative e persino alla presidenza della regione Toscana.

Il Coordinatore Regionale di Forza Italia, Marco Stella, ha reso noto il percorso di innovazione intrapreso dal partito, culminante nel congresso previsto per fine febbraio. Ha inoltre elogiato Bonsangue e Paladini per i loro nuovi incarichi, definendo il ruolo di Bonsangue come regista nel rapporto tra partito ed eletti, mentre Paladini è chiamato a un’importante missione di apertura del partito verso la società civile.

La figura di Bonsangue verrà sostituita nel ruolo di Commissario Provinciale da Lorenzo Paladini, il quale ha sottolineato l’importanza di enfatizzare i valori del partito, che poggiano su radici liberali e riformiste. Paladini ha espresso la volontà di rafforzare l’adesione a questi ideali e principi senza timori, in modo leale e coerente con gli alleati nazionali ed europei, mantenendo al contempo l’indipendenza.

L’attenzione è ora rivolta alle prossime elezioni amministrative del 2024, con 27 comuni in provincia di Pisa chiamati al voto. Paladini ha annunciato la sua intenzione di intraprendere un tour attraverso l’intera provincia al fine di consolidare gruppi locali sempre più coesi e avviare un dialogo con i membri militanti del partito.