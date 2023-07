Nucleare – Barelli: “Procedere sulla strada della ricerca”

“Come Forza Italia crediamo si debba procedere” sulla strada della ricerca sul nucleare “ovviamente con tutte le cautele del caso”. Lo ha detto Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo in occasione del convegno “Nucleare in Italia: scenari e prospettive”, organizzato a Montecitorio. “Nel programma di governo un punto specifico sul tema e’ presente e su questo credo che il Paese debba riflettere perche’ per raggiungere gli obbiettivi energetici ed ambientali non appaiono altre soluzioni” che predicando dall’energia nucleare, ha aggiunto.