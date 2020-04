NOMINE: D’ETTORE-MUGNAI, M5S PROPONE CALVOSA PRESIDENTE ENI ? LOGICHE POLITICHE SPARTITORIE

“In piena crisi economica ed in piena emergenza sanitaria, continua l’assurda guerra squisitamente “politica” sulle nomine tra Pd e Cinque Stelle. Tra i vari casi segnalati di recente dagli organi di informazione, comparirebbe quello della dottoressa Lucia Calvosa, che sarebbe proposta dai 5 Stelle e dal sen. Vito Crimi per ricoprire la posizione di Presidente dell’Eni. La dottoressa Calvosa – già consigliere di amministrazione del Monte Paschi di Siena dell’epoca Profumo, allora tanto criticata dai 5 Stelle, e poi consigliere di amministrazione del Fatto Quotidiano – sarebbe indicata al governo per uno dei ruoli più importanti nel panorama industriale ed energetico mondiale. Presenteremo al riguardo con urgenza un atto di sindacato ispettivo, perché siano chiarite le modalità con le quali si sta procedendo, senza alcuna trasparenza, alle nomine, fatte in base a logiche politiche spartitorie anche di fazioni o correnti di alcune forze di maggioranza”. Lo affermano in una nota congiunta i deputati di Forza Italia Felice Maurizio D’Ettore e Stefano Mugnai.

On. Maurizio D’Ettore

On. Stefano Mugnai