Nevi: “Il congresso rilancerà i valori, progetti e programmi per l’Italia di Silvio Berlusconi”

“Il successore di Berlusconi siamo tutti noi che abbiamo costruito questa meravigliosa esperienza che stiamo portando avanti. Antonio Tajani rappresenta il leader naturale, è stato il fondatore con il presidente Berlusconi e il congresso sarà l’occasione per rilanciare i suoi valori, i progetti e i programmi per l’Italia per cui noi siamo in campo ora più che mai”. Dichiara ai microfoni di Tg2 Italia Europa il vicepresidente vicario del gruppo alla Camera e portavoce di Forza Italia, Raffaele Nevi.