Montagna, Stella (FI): “Rifinanziare bando per sostegno a imprese del Sistema Neve”

FIRENZE – “Rifinanziare il fondo del Bando per il sostegno alle imprese del Sistema Neve anche per la stagione 2019/2020, che consenta almeno in parte di rimborsare le società del settore delle spese sostenute per la produzione di neve effettuata e quelle relative alle aperture degli impianti anche in situazione di estrema difficoltà. Le stazioni sciistiche dell’Appennino potranno sopravvivere solo grazie ad un intervento immediato e forte da parte degli Enti Locali e del Governo”. Lo chiede il vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella (F.I.), raccogliendo l’appello di Federfuni Italia.

“Alle spese per garantire un minimo di innevamento grazie agli impianti di produzione programmata – prosegue Stella – si vanno a sommare gli scarsi incassi derivanti dalla fortunata concorrenza alpina che ha potuto godere fin da Novembre di abbondanti nevicate. Il volano degli impianti di risalita è fondamentale per far sì che l’intera economia montana possa continuare ad esistere e il turismo possa essere attratto da questo territorio che rappresenta il 35,2%, del totale del territorio dell’Italia; in particolare dei 10.611.208 ettari di territorio montano, il 53% è distribuito lungo tutto l’Appennino”.