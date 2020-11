Minori, Rizzotti (FI): danni da Covid, ora azioni per loro tutela

“La ricorrenza della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, in questo anno particolare, non sia solo un’occasione per manifestare ennesime buone intenzioni scollegate dalla realta’. I nostri ragazzi stanno subendo stravolgimenti di vita e di abitudini inevitabili. Situazioni destabilizzanti nelle quali in troppi sono lasciati soli: la scuola chiusa e la didattica a distanza hanno prodotto in molti casi un senso di disorientamento, del quale dobbiamo occuparci. Come se, in questo anno del coronavirus, si fosse creata una situazione di adolescenza e di infanzia sospesa, interrotta. I bambini di oggi sono il domani del nostro Paese e abbiamo tutti noi il dovere di mettere in campo subito azioni di tutela per garantirne la crescita e la formazione. Nonostante vi sia un generale consenso sull’importanza dei diritti dei piu’ piccoli, serve un ulteriore piano nazionale per difendere bambini e adolescenti, che ancora oggi, anche nel nostro Paese, sono vittime di discriminazioni e violenze fisiche ma soprattutto, e non meno terribili, psicologiche”. Lo dichiara la vicepresidente di Forza Italia, Maria Rizzotti.

