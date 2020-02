Milleproroghe Ripani (FI): “La maggioranza di Governo si spacca sulla Tirrenica, PD e M5S votano contro mio odg, Italia Viva a favore col centrodestra”

“La maggioranza di Governo, ad esclusione di Italia Viva, ha appena votato contro il mio ordine del giorno al decreto milleproroghe relativo al completamento del Corridoio Tirrenico mediante l’adeguamento e messa in sicurezza della Statale Aurelia con particolare riferimento alla tratta più critica Grosseto Sud-Capalbio”.

Lo rende noto la deputata grossetana di Forza Italia, Elisabetta Ripani, a seguito di un duro intervento in Aula alla Camera dei deputati.

“L’ordine del giorno ricalca tra l’altro il contenuto di un emendamento del PD al decreto in esame – spiega Ripani – che dispone l’abrogazione di una norma del 1982 che autorizzava la SAT S.p.A a realizzare l’autostrada A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, la gestione di SAT fino al 31/10/2028 delle sole tratte autostradali aperte al traffico alla data dell’entrata in vigore della disposizione e la revisione della convenzione unica vigente”.

“La maggioranza di Governo si spacca anche sulla Tirrenica – sottolinea Ripani – Italia Viva vota il mio ordine del giorno con il centrodestra che non passa alla Camera dei deputati per soli 27 voti, contrari PD e M5S con notevole imbarazzo tra i banchi dei deputati di maggioranza. Il Ministro De Micheli ha assunto un impegno ben preciso relativamente al completamento del Corridoio Tirrenico, resto quindi sbigottita della giravolta di PD e M5S. A questo punto ritengo che il Governo strumentalizzi la realizzazione di una infrastruttura strategica per la Maremma e l’intera regione unicamente in previsione delle elezioni regionali in Toscana della prossima primavera senza reali intenzioni di completare l’opera”.