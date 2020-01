Milleproroghe: Giacometto, Fi a tutela “esodati flat tax”

“Visto che il Governo giallo-rosso-fucsia con la Legge di bilancio 2020 é riuscito a creare altri 300.000 esodati, che potremmo definire gli ‘esodati della flat tax’, Forza Italia presentera’ un emendamento pro-contribuenti al decreto Milleproroghe in discussione alla Camera, finalizzato a prorogare la possibilita’ per queste partite IVA individuali di avvalersi del regime forfetario al 15%, previsto nel 2019, anche nell’anno in corso”. Cosi’, in una nota, Carlo Giacometto, deputato di Forza Italia e fra i primi firmatari dell’emendamento pro-partite IVA al ‘Milleproroghe’. “In attesa che la questione possa essere risolta dall’Agenzia delle Entrate, magari con un’interpretazione di buon senso, in linea con quanto stabilito dallo Statuto dei diritti del contribuente, abbiamo ritenuto importante intervenire in maniera tempestiva gia’ nella legge di conversione del decreto. Questo perché l’obiettivo é quello di tutelare migliaia di lavoratori autonomi che vedrebbero lesi i loro diritti, a causa di una norma relativa al loro regime fiscale che e’ stata votata solo a fine dicembre dell’anno scorso e che, peraltro, sara’ applicata anche al 2019, dunque con un effetto retroattivo inaccettabile”, ha concluso.