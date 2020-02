Migranti, Ruffino (FI): mano ferma e burocrazia veloce per CPR Torino

Dichiarazione dell’on. Daniela Ruffino, deputata piemontese di Forza Italia: “Dopo quanto è accaduto l’altra notte al Cpr di Torino, con le forze dell’ordine bersagliate dal lancio di mattoni da parte degli immigrati in attesa di rimpatrio, viene da chiedersi seriamente come funzionano i Centri di permanenza, sicura, per il rimpatrio, molto incerto. Alle forze dell’ordine va la solidarietà piena e sincera di tutti i cittadini, ma dobbiamo chiederci: gli undici agenti rimasti feriti o contusi sono sicuramente vittime della violenza di quel centro, ma non sono forse anche vittime di una procedura di rimpatrio lenta e di norme da velocizzare?

Il Centro di permanenza per il rimpatrio ha o non ha un limite temporale entro cui i suoi ospiti devono essere rimpatriati? E chi è il titolare responsabile del rispetto dei termini? Certo, mi associo anch’io alla richiesta di rimpatriare subito gli autori delle violenze, ma questo non basta senza aver prima fatto chiarezza su quanti ostacoli burocratici vanno eliminati per dare efficienza a questi centri.