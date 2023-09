Migranti, Marco Stella: “Giani sbaglia. Urgente realizzare in Toscana un Centro permanenza per i rimpatri”

“Il governatore Giani sbaglia, la sua uscita ideologica contro i Cpr è un grave errore. In Toscana la situazione migranti sta andando fuori controllo, è urgente realizzare un centro di permanenza temporanea per i rimpatri. Noi sosteniamo questa proposta da 30 anni, quando questi centri si chiamavano Cie, ma ci siamo sempre sentiti dare dei razzisti dai vari esponenti Pds, Ds e Pd che si sono succeduti nei decenni scorsi. Notiamo, purtroppo, che ci sono ancora importanti esponenti delle Istituzioni a guida Pd, che si oppongono a questa soluzione. La questione immigrati è ingestibile, e rischia di gettare benzina sul fuoco delle tensioni sociali”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

“Gli ultimi dati del dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno – evidenzia Stella – raccontano che nei primi sei mesi del 2021, gli stranieri hanno commesso il 59% dei furti con destrezza in Italia, il 54% dei furti negli esercizi commerciali e il 52% di rapine in pubblica via. Per le violenze sessuali siamo al 39%, per i reati di droga al 36%, minacce o percosse al 25%. Gli stranieri sono stati poi protagonisti del 20% degli omicidi volontari e colposi, truffe e riciclaggio di denaro sporco. Gli stranieri presenti in Italia sono 8,5% della popolazione residente che commette il 30% dei reati, con una propensione al crimine quattro volte superiore rispetto agli italiani. Gli immigrati sono il 32% della popolazione carceraria italiana. Credo che questi dati siano sufficienti a far comprendere l’urgenza di un Cpr anche in Toscana”.