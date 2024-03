Medio Oriente, Mazzetti” “Fondamentale difendere la libertà dei commerci”

La libertà dei commerci è una di quelle libertà irrinunciabili, una di quelle libertà da difendere”. Lo sottolinea Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia e responsabile dipartimento lavori pubblici di FI, che ricorda: “Con un ampio e trasversale consenso, l’Italia è alla testa di una missione essenziale per la sicurezza di tutti i paesi europei che non intendono cedere a un ricatto economico sotto la minaccia delle armi. Da parte mia un profondo ringraziamento ai nostri Militari che, ancora una volta, dimostrano il loro valore, le loro competenze, la loro affidabilità: l’Italia è con voi perché siamo sicuri che saprete difendere le nostre navi, dunque, la nostra economia”. “C’è – aggiunge Mazzetti – una filiera italiana, altamente tecnologica e innovativa, nell’industria della difesa di cui andare fieri anche in questo”. “Cionondimeno, siamo in prima linea – nota Mazzetti – per aiutare la popolazione di Gaza perché ci sono due vittime della brutalità del terrorismo: gli israeliani che hanno subito un nuovo dramma indelebile e i civili di Gaza”. “L’Italia, seria e autorevole, c’è”, rimarca.