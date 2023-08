Mazzetti: “Sul Reddito di Cittadinanza solo critiche pretestuose. Il Governo ha fatto bene a intervenire”

“Non c’è niente di assurdo né di estemporaneo nel provvedimento del governo: la fine del reddito era annunciata da ben 8 mesi ed è stata programmata nel modo corretto, come previsto nell’ultima legge di bilancio. Chi è occupabile, finisce di percepirlo, chi ha condizioni oggettive e comprovate riceverà l’assegno, perché il Centrodestra non lascia indietro nessuno. Coloro, per esempio, che hanno firmato un patto di inclusione sociale prima della scadenza possono continuare a percepire il reddito fino a dicembre; peccato che molti di questi non abbiano nemmeno fatto domanda. Non mi interessa la confusione che la sinistra sta volutamente alimentando per cavalcare la rabbia sociale. Non ci sono ragioni oggettive e i risultati di questa ennesima campagna saranno comunque miseri. Mi appassiona più trovare una soluzione concreta, come sempre ho cercato di fare nel mio ruolo”. Questa la replica di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, alle accuse di alcuni esponenti del PD di Prato. “Le modifiche – aggiunge Mazzetti – sono state comunicate per tempo e sono tutte perfettamente logiche. L’errore sta in come questo meccanismo è stato previsto: dare soldi senza monitoraggio attento, senza controlli – non parliamo del costo per le finanze pubbliche – facendo anche finta di non vedere certe situazioni oltre al mancato controllo, all’inefficacia dei navigator e degli uffici di collocamento locali”. “Tuttavia, il governo ha rimediato agli errori del recente passato come il reddito di cittadinanza – rimarca Mazzetti – e ha istituito misure più efficaci per sostenere chi veramente ha bisogno e per gli occupabili, che potranno chiedere supporto per la formazione e l’inserimento lavorativo. Forse ci siamo dimenticati la cultura della nostra nazione, che è sempre una nazione industriale, e della nostra città di Prato che ha insegnato al mondo l’eccellenza e la dignità del lavoro, una città che si fonda sulla fatica e non sull’assistenzialismo”. “La vera sfida – conclude Mazzetti – sarà proprio far incontrare domanda e offerta visto che ci sono imprenditori che cercano lavoratori e persone che sono occupabili e devono andare a lavorare. La politica deve saper costruire soluzioni non aizzare gli uni contro gli altri. Per costruire, io ci sono, gli amministratori locali anche del PD lo sanno e hanno i miei contatti”.