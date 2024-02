Mar Rosso, Nevi: “Operazione Aspides grande vittoria per l’Italia. Vince la linea di FI”

“Grazie ad Antonio Tajani e al Governo Meloni che hanno spinto in Europa per arrivare alla organizzazione della missione Aspides per assicurare il controllo sul traffico commerciale nel Mar Rosso. La cosa significativa è che la missione sarà sotto il comando della marina militare italiana. Questa è una grande vittoria dell’Italia perché è un chiaro segnale della progressiva presa di coscienza da parte dei nostri partner europei che è necessario unire le forze anche militari per avere pace e stabilità, anche per i mercati”.

Così in una nota Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia.

“E’ il trionfo della linea di Forza Italia, della credibilità del nostro ministro degli Esteri, ma soprattutto delle idee di Silvio Berlusconi che fu tra i primi a sollecitare una maggiore integrazione europea delle forze militari e delle intelligence tendendo all’obiettivo strategico della definizione di un unico esercito europeo. Solo con una visione chiara e l’autorevolezza nei consessi internazionali si possono conseguire obiettivi importanti anche per la nostra economia”, conclude.