Maltempo: FI Toscana, governo già al lavoro ma grave carenza nella manutenzione territorio

“Il governo monitora attentamente la situazione in Toscano ed è al lavoro fin da subito affinché si possa tornare alla normalità. Ugualmente, non possiamo non rilevare come nel territorio toscano, nonostante evidenti problemi, nonostante succedano sempre più spesso esondazioni e frane, non ci sia mai stata quella manutenzione, unita agli interventi infrastrutturali di cui c’è estremo bisogno. La Toscana deve cambiare radicalmente approccio e fare tutto ciò che fino ad oggi non è stato fatto: il governo farà la sua parte, come sempre, la Regione deve svegliarsi”. Così in una nota congiunta le deputate toscane Deborah Bergamini, Erica Mazzetti e Chiara Tenerini insieme al Capogruppo in Consiglio Regionale Marco Stella, coordinatore toscano.