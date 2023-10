Legge di bilancio, Barelli: “Forza Italia insiste sull’aumento delle pensioni minime”

Il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, ha dichiarato che il suo partito insiste sull’aumento delle pensioni minime.

“La Manovra di bilancio è una manovra da 25 miliardi di euro, che guarda ai problemi reali del Paese e che punta al sostegno dei redditi bassi, col taglio del cuneo fiscale, il rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle famiglie, con incentivi alle aziende e alle assunzioni e ai redditi madri con figli”, ha detto Barelli. “È una manovra che si riferisce anche a un contesto nazionale ed internazionale molto delicato”.

Barelli ha ricordato che Forza Italia ha sempre sottolineato l’importanza di sostenere le pensioni minime. Nel 2023, il governo ha stanziato fondi per aumentare le pensioni minime per gli over 75 a 600 euro. Le misure prese dal governo per il 2024 prevedono che le pensioni minime a partire dagli over 65 arrivino a 620 euro.

“Non è sufficiente”, ha detto Barelli. “Vogliamo fare di più per arrivare all’obiettivo che ci siamo prefissati come Forza Italia: portare le pensioni minime entro fine legislatura a 1.000 euro”.

Barelli ha affermato che Forza Italia è pronta a lavorare con il governo per raggiungere questo obiettivo.