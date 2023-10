Legge di Bilancio: Barelli (FI), “Soddisfatti, nessun emendamento dalla maggioranza”

“Esprimo la soddisfazione anche di Forza Italia di aver raggiunto un accordo tra i leader della maggioranza con una legge di bilancio che approderà in Parlamento in queste ore e sarà approvata in tempi record. Una legge di bilancio che taglia le tasse, specialmente ai redditi più bassi, che dà soldi alle famiglie e che si interessa in modo profondo della lotta all’evasione”. Lo ha detto il capogruppo alla Camera di Forza Italia, Paolo Barelli, parlando con i giornalisti a Montecitorio. “La cedolare fissa – ha poi spiegato – viene destinata al primo appartamento da affittare per il fitto breve, chiarendo che il primo rimane al 21%, tenendo presente che il 70 e oltre per cento dei fitti a breve termine a disposizione hanno un appartamento solo, sono mono proprietari”. Dalla maggioranza “non ci saranno emendamenti – ha inoltre confermato Barelli – e non è un fatto solo di immagine, è un fatto anche di sostanza, per dare ai mercati finanziari e all’Europa un chiaro segnale di compattezza e unità. Anche questo ha un valore importante e si riverbererà sui conti dello Stato nel 2024. Non è previsto nessun maxi emendamento – ha concluso – ci saranno eventualmente altri provvedimenti qualora fossero necessari”.