JACOPO APA (FORZA ITALIA): NO ALLA SOSPENSIONE DELLA GUARDIA MEDICA DOPO LA MEZZANOTTE

Arezzo 23/11/2020 – “In riferimento all’Ordinanza n. 107 del Presidente della Regione Toscana abbiamo fatto una interrogazione urgente a risposta scritta all’Assessore con delega alla sanità del Comune di Arezzo Tanti e per conoscenza al Sindaco Ghinelli.

Abbiamo chiesto, come gruppo consiliare di FI, che l’amministrazione si faccia parte attiva per proporre la revoca dell’Ordinanza regionale che ha predisposto la sospensione del servizio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) dalle ore 24:00 alle ore 8:00 e di proporre maggiori investimenti per l’esecuzione dei tamponi rapidi antigenici.

Anche se sarebbe comunque garantita la continuità assistenziale dalle ore 24:00, con centrali telefoniche programmate sul modello Hub-Spoke attive sino alle ore 8:00 del mattino, a nostro avviso la modalità organizzativa pare assai indebolita non solo per il nostro territorio, ma anche per quelle zone limitrofe o comunque distanti dai grandi centri urbani. L’orario notturno tra l’altro fa parte di una fascia nella quale va posta molta attenzione, in particolare nei confronti dei cittadini con patologie specifiche (cardiopatici, malati oncologici, ecc.) che necessitano di avere punti di riferimento presenti ed accessibili limitando la tendenza, eventualmente, dell’uso del 118 e dei Pronto Soccorso.

A seguito dell’interrogazione, sempre come gruppo consiliare, abbiamo predisposto al protocollo anche una mozione sul medesimo tema da inserire all’odg nel prossimo consiglio comunale e chiesto al Presidente Luca Stella di discutere in sede di conferenza dei capigruppo (prevista in questa settimana) l’anticipo del documento subito dopo le delibere vista l’urgenza e l’imminente decorrenza”.

Jacopo Apa

Capogruppo FI al Comune di Arezzo

