JACOPO APA (FI), SANITA’: APPOGGIAMO LA LINEA DEL SINDACO GHINELLI. SITUAZIONE ALLO STREMO, MODELLO SEMPRE PIU’ DA RIVEDERE. MA GIANI?

Arezzo 06 novembre 2020 – “I presidi ospedalieri territoriali sono in seria difficoltà con numeri in progressione verso un punto non oltrepassabile. Va scongiurata per primo la possibilità di non riuscire più a farsi carico di chi ha bisogno di cure e, per secondo, va bloccato lo “smontaggio parziale” degli ospedali per trasformarli in strutture Covid. E’ estremamente urgente trovare soluzioni concrete come la proposta di creare ambienti in grado di fronteggiare in modo potente il virus ospitando i relativi pazienti e allo stesso tempo lasciare agli ospedali la possibilità di curare tutti offrendo servizi e prestazioni anche di base. Bene quindi l’idea di allestire ospedali da campo con il contributo delle insostituibili: Protezione Civile, Croce Rossa e servizi sociali. L’idea è stata inoltre condivisa anche da altri Sindaci del territorio. Tuttavia, questo modello sanitario sempre più da rivedere, purtroppo, proviene anche da un trascorso contraddistinto da numerosi punti interrogativi ed inefficaci che in questo triste periodo non hanno di certo aiutato al 100%. Ciò nonostante si preferisce continuare sulla stessa linea scartando l’ipotesi con giustificazioni regionali “allarmanti” e certamente incomprensibili subito ovviamente rigettate dal Sindaco Ghinelli, che ricordiamo, è il primo garante della salute della collettività oltre ad essere uno dei tanti Sindaci che si trovano con la maggior parte del da farsi anche a causa della “debole” politica del Governo centrale. Ma Giani? Tranquilli in campagna elettorale Arezzo era una priorità; in campagna elettorale però”.

Forza Italia sosterrà sempre le soluzioni che mirano alla tutela e al sostegno dei cittadini soprattutto in ambito sanitario.

Jacopo Apa

Capogruppo FI Comune di Arezzo

