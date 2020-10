JACOPO APA (FI), ELEZIONI: PD E RALLI SENZA PROPOSTE, CAMPAGNA ELETTORALE FATTA SOLO SU DENIGRAZIONE AVVERSARIO

Arezzo 29 settembre 2020 – “Vediamo negli ultimi giorni continue uscite da parte del PD e di Ralli, che lasciano sconcertati. La solita sinistra, prima divisa poi unita, prima litigiosa ma che poi si abbraccia, ha incentrato la campagna elettorale nel totale attacco e denigrazione dell’ avversario. Non ci stupiamo, anzi, sappiamo benissimo che quando non ci sono né contenuti né proposte si cade in castagna e, non sapendo fare altro, si attacca l’ avversario da dietro cercando offese, dicendo cose non vere e urlando al giustizialismo. Abbiamo atteso questo “grande piano” di Ralli (che ancora non si è capito bene cosa e quale è… se è il secondo il primo il terzo piano, o se ci vuole l’ascensore… o magari è solo un pianoforte). Forse non lo sapremo mai, tuttavia sono solo impegnati ad attaccare il Sindaco e l’operato dell’amministrazione senza palesare proposte e idee. E’ palese, invece, l’invidia null’altro. Il buon governo e i risultati oggettivi che sono sotto gli occhi di tutti non possono essere messi in discussione, ma ringraziando anche della pubblicità gratuita e continua di Ralli e PD, Ghinelli e il centrodestra vedranno riconfermato il mandato. Arezzo non ha bisogno della politica sonnacchiosa, vecchia, lenta e piatta tipica di sinistra ed esternata dallo stesso Ralli; ma ha bisogno del Sindaco Ghinelli che genera: idee, novità, brillantezza, energia e innovazione”. Mancano pochi giorni, andiamo a votare.

Jacopo Apa

Coordinatore Comunale Forza Italia Arezzo

