Il Sindaco Mastrini ha formalmente diffidato il DG dell’ASL dall’interrompere il servizio dell’ambulanza medicalizzata

Con una PEC spedita dal Comune di Tresana in data 19 settembre ,il Sindaco Matteo Mastrini ha diffidato la Direttrice dell’Asl Maria Letizia Casani dall’interrompere, per il mese di ottobre, il servizio dell’ambulanza medicalizzata MIKE.

Si preannuncia insomma una battaglia senza esclusione di colpi fra Comune e ASL con il Sindaco salito sulle barricate: “L’importanza di “Mike” – afferma – è evidente dai dati, dimostrabili, dai servizi, documentabili, dall’opinione degli operatori e dei volontari che prestano servizio nel sistema territoriale di emergenza-urgenza”. Per suffragare questa tesi Mastrini snocciola i dati sull’emergenza 2022, che definisce “inconfutabili: l’automedica ALFA Fivizzano ha realizzato 431 interventi, l’automedica ALFA Pontremoli 750 e l’automedica ALFA Aulla 1133. A questi numeri devono essere aggiunti però quelli di MIKE Aulla (h12) 400 e quelli di MIKE Fosdinovo (h12-3 giorni) 176, per un totale di 2.890. Davvero l’azienda può affermare che le tre automediche di Aulla, Fivizzano e Pontremoli siano sufficienti a garantire l’emergenza-urgenza e quindi il diritto alla salute sul territorio? Ma l’ASL conosce l’orografia della Lunigiana ed è consapevole della gravità e della delicatezza della situazione determinata dai tempi di percorrenza, dalle condizioni della strade, dalle distanze fra i quattordici Comuni? Possiamo quindi rinunciare al servizio di MIKE e ai suoi 400 interventi medi l’anno? Qualcuno pensa davvero che questi interventi debbano essere caricati sulle tre automediche di Aulla, Fivizzano e Pontremoli? E se le emergenze si verificassero in contemporanea? Si sentirebbe l’ASL di assicurare che il sistema dell’emergenza-urgenza possa reggere a questo taglio indiscriminato? Aggiungo che non fanno parte dei 2.890 interventi le visite effettuate in ambulatorio perché non comunicate alla Centrale Operativa, ma che potrebbero ulteriormente dimostrare la necessità di non indebolire l’attuale programmazione del sistema di emergenza-urgenza in Lunigiana”. E’ questo, in sintesi, il contenuto della diffida firmata Mastrini, che è stata inviata per conoscenza anche al Presidente e al Direttore della Società della Salute: “Tutto ciò visto e considerato, con questa mia, – conclude il Sindaco – sono a diffidare il Direttore dell’Azienda Usl, dott.ssa Maria Letizia Casani, rispetto alla mancata programmazione, per il mese di ottobre 2023, dell’ambulanza medicalizzata MIKE, che assicura un alto livello di prestazioni e di interventi, tali da produrre ben 400 attivazioni sul territorio della Lunigiana in integrazione alle tre automediche. Automediche sulle quali, nel caso in cui venisse confermata l’intenzione di sospendere MIKE, verrebbero scaricati il peso e il rischio conseguenti alla sospensione dell’attività dell’ambulanza medicalizzata”.